Napoli-Qarabag, probabili formazioni e dove vederla

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 25 Novembre 2025 · Aggiornato il 25 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Napoli con il dovere di reagire in Champions League

Il Napoli torna al Diego Armando Maradona per una partita che pesa come poche. La squadra di Antonio Conte deve superare il Qarabag per restare in corsa nella Champions League, dopo un avvio complicato e un pareggio contro l’Eintracht Francoforte che ha frenato la rincorsa. Gli azeri, vera sorpresa del torneo, precedono i partenopei di tre punti e arrivano a Napoli con entusiasmo crescente.

Il Qarabag sorprende l’Europa

Il Qarabag ha già raccolto sette punti, superando Benfica e Copenhagen e fermando il Chelsea. Un percorso inatteso che li ha spinti tra le rivelazioni della stagione europea. L’undici di Qurban Qurbanov si affida alla qualità di Andrade, già a quota cinque reti nella competizione e protagonista assoluto nella fase a gironi.

La situazione del Napoli e i nodi di formazione

Il successo sulla Atalanta ha portato serenità, ma il Napoli resta condizionato dalle assenze di Lukaku, De Bruyne e Anguissa. Conte dovrebbe confermare il 3-4-3 visto nell’ultimo turno.

Napoli-Qarabag, le probabili formazioni

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Neres; Hojlund. Allenatore: Conte.

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Kady, Andrade, Zoubir; Duran. Allenatore: Qurbanov.

Dove vedere la partita e cosa aspettarsi in campo

Il match sarà trasmesso su Sky Sport, SkyGo e NOW, con calcio d’inizio alle 21:00. Il Napoli non può più sbagliare e punta a sfruttare il fattore campo per rientrare nella zona playoff. Il Qarabag arriva con fiducia e proverà a difendere la propria posizione europea. La sfida promette intensità, ritmo e un verdetto che peserà sul futuro del girone.

