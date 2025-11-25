Napoli-Qarabag, probabili formazioni e dove vederla
Foto © Stefano D’Offizi
Napoli con il dovere di reagire in Champions League
Il Napoli torna al Diego Armando Maradona per una partita che pesa come poche. La squadra di Antonio Conte deve superare il Qarabag per restare in corsa nella Champions League, dopo un avvio complicato e un pareggio contro l’Eintracht Francoforte che ha frenato la rincorsa. Gli azeri, vera sorpresa del torneo, precedono i partenopei di tre punti e arrivano a Napoli con entusiasmo crescente.
Il Qarabag sorprende l’Europa
Il Qarabag ha già raccolto sette punti, superando Benfica e Copenhagen e fermando il Chelsea. Un percorso inatteso che li ha spinti tra le rivelazioni della stagione europea. L’undici di Qurban Qurbanov si affida alla qualità di Andrade, già a quota cinque reti nella competizione e protagonista assoluto nella fase a gironi.
La situazione del Napoli e i nodi di formazione
Il successo sulla Atalanta ha portato serenità, ma il Napoli resta condizionato dalle assenze di Lukaku, De Bruyne e Anguissa. Conte dovrebbe confermare il 3-4-3 visto nell’ultimo turno.
Napoli-Qarabag, le probabili formazioni
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Neres; Hojlund. Allenatore: Conte.
Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Kady, Andrade, Zoubir; Duran. Allenatore: Qurbanov.
Dove vedere la partita e cosa aspettarsi in campo
Il match sarà trasmesso su Sky Sport, SkyGo e NOW, con calcio d’inizio alle 21:00. Il Napoli non può più sbagliare e punta a sfruttare il fattore campo per rientrare nella zona playoff. Il Qarabag arriva con fiducia e proverà a difendere la propria posizione europea. La sfida promette intensità, ritmo e un verdetto che peserà sul futuro del girone.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League