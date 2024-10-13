Napoli, pronti 5 milioni annui a Kvara per il rinnovo
NAPOLI KVARA RINNOVO – Una delle questioni più spinose in casa Napoli concerne la trattativa per il rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia, trequartista georgiano in Campania dall’estate 2022.
Il calciatore percepisce al momento 1,8 milioni annui, poco rispetto al valore e alle prestazioni che offre in campo.
NAPOLI KVARA RINNOVO – Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la dirigenza partenopea, per sbloccare il prolungamento contrattuale, avrebbe presto pronta una offerta pari a 5 milioni annui da far recapitare all’entourage di Kvara.
