Napoli, pronti 20 milioni al Verona per Giovane: beffata la Lazio

Il Napoli ha messo a segno un colpo di acceleratore decisivo nella corsa a Giovane Santana do Nascimento. Gli azzurri hanno alzato sensibilmente il pressing nelle ultime ore, presentando all’Hellas Verona un’offerta da 20 milioni di euro più bonus per l’attaccante brasiliano. Una proposta cash che ha sopravanzato la concorrenza diretta della Lazio, fino a ieri in pole position con un’ipotesi di scambio tecnico che coinvolgeva Reda Belahyane.

Il profilo del giocatore e la strategia azzurra

Giovane, classe 2003, è una delle rivelazioni di questa Serie A. Con 3 reti e 4 assist in 21 presenze, ha dimostrato doti tecniche e una duttilità tattica apprezzata da Antonio Conte. Il suo arrivo servirebbe a coprire contemporaneamente le partenze di Lorenzo Lucca e Noa Lang, potendo agire sia da punta centrale che da esterno sinistro. Un investimento sul presente e sul futuro, considerando che il suo contratto con il Verona scade nel 2029.

La trattativa è ora nella fase finale

Le parti sono vicine alla chiusura dell’accordo. L’offerta dei 20 milioni del Napoli si avvicina alla valutazione del club gialloblù, che aveva fissato la richiesta tra i 15 e i 20 milioni. Il Verona, pur volendo trattenere il giocatore, è attento a non perdere un’opportunità di mercato significativa. Per Giovane, cresciuto nel Corinthians, si aprirebbe così la porta di un grande club italiano, con il Napoli che batte sul tempo anche l’interesse di Roma e Atalanta.