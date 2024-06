Mercato Napoli: la dirigenza partenopea interverrà ulteriormente nella retroguardia difensiva; obiettivo Bijol, Pavlovic e Lacroix

Argomento di profonda discussione nel Salotto di Calcio Time, nel corso delle prime quattro puntate della nuova trasmissione a cura della redazione Europacalcio.it, il mercato del Napoli per ciò che concerne una fase difensiva che ha in,evitabilmente, risentito dell’addio di Kim Min-Jae, centrale passato al Bayern Monaco nel corso dell’estate 2023. Dopo aver praticamente definito la trattativa per Rafa Marin, centrale di proprietà del Real Madrid pronto a sbarcare all’ombra del Golfo dopo aver sistemato gli ultimi dettagli burocratici, la dirigenza azzurra avrebbe in mente di affondare il colpo per un ulteriore obiettivo. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi più in auge sarebbe quello di Bijol.

Considerando le difficoltà attualmente riscontrate nella trattativa per Buongiorno, al momento in salita a causa delle elevatissime richieste di Cairo, il Direttore Sportivo, Giovanni Manna, potrebbe sondare il terreno per il venticinquenne sloveno di proprietà dell’Udinese. Protagonista con una prestazione maiuscola al cospetto di una delle favorite del Campionato Europeo, l‘Inghilterra, il difensore gode di molto credito anche dalle parti di Roma, sponda Lazio, interessata al classe 1999 da mesi. Tra le piste al vaglio del Napoli sarebbero presenti, come alternative, anche Pavlovic, altro difensore impegnato nella rassegna Continentale in corso di svolgimento in Germania e Lacroix, obiettivo nella lista del Milan dallo scorso gennaio. Il dopo Kim, a Napoli e con una stagione di ritardo, può ufficialmente cominciare.

