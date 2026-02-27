Napoli, primo colpo per l’estate: assalto a Joao Gomes

Napoli scatenato in anticipo: nel mirino il gioiello brasiliano del Wolverhampton

Mentre la stagione entra nel vivo, in casa Napoli si lavora già al futuro. Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma la dirigenza azzurra non vuole farsi trovare impreparata. Secondo quanto annunciato da Fabrizio Romano, il primo nome sulla lista del DS Giovanni Manna è quello di Joao Gomes, centrocampista brasiliano classe 2001 in forza al Wolverhampton.

Un nome già emerso nello scorso gennaio, quando il Napoli sondò il terreno senza però affondare il colpo. Ora, con l’estate alle porte, la pista si è fatta calda. E il club azzurro è pronto a fare sul serio.

Chi è Joao Gomes: il motorino del Wolverhampton

Classe 2001, Joao Gomes è un centrocampista centrale di rottura e inserimento. Cresciuto nel Flamengo, ha debuttato in prima squadra nel 2020, vincendo due campionati brasiliani e due Libertadores prima di trasferirsi in Premier League nel gennaio del 2023.

Con il Wolverhampton si è imposto come titolare fisso, collezionando 26 presenze in questa stagione. Le sue caratteristiche sono ben chiare: dinamismo, capacità di interdizione e una buona qualità nella costruzione della manovra. Un profilo completo, moderno, che farebbe comodo a qualsiasi squadra. E che il Napoli ha individuato come prioritario per rinforzare il centrocampo.

La trattativa: 40 milioni e un accordo con l’agente

Il nodo principale, come spesso accade, è economico. Il cartellino di Joao Gomes si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante che richiederà una trattativa serrata con il Wolverhampton. I Wolves, dal canto loro, non hanno alcuna intenzione di privarsi del brasiliano per una cifra inferiore, considerando anche la giovane età e il contratto lungo.

Tuttavia, il DS Giovanni Manna ha già mosso i primi passi. Secondo quanto riferito, l’agente del giocatore avrebbe già dato il proprio assenso a un trasferimento in azzurro, un passo fondamentale per imbastire la trattativa. Ora serve trovare l’accordo con il club inglese.

Perché Gomes è il profilo giusto per il Napoli

Il centrocampo del Napoli, in questa stagione, ha sofferto più di qualche problemino. Gli infortuni hanno falcidiato il reparto, mettendo in luce la necessità di avere alternative di qualità e, soprattutto, giocatori giovani su cui costruire il futuro.

Joao Gomes rappresenta il prototipo ideale: ha esperienza internazionale nonostante l’età, conosce il calcio europeo e ha margini di miglioramento enormi. Sarebbe un investimento in prospettiva, ma anche un giocatore pronto per fare la differenza fin da subito.

Per il Napoli, l’estate inizia a febbraio. E il primo nome sulla lista è già stato scritto. Ora tocca a Manna trasformare questo interesse in un affare concreto.