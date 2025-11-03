Napoli, pressing su Mainoo: Conte spinge per il colpo inglese
Napoli, accelerata per Kobbie Mainoo
Il Napoli è pronto a un nuovo colpo internazionale. La capolista della Serie A sta trattando il prestito di Kobbie Mainoo, talento classe 2005 del Manchester United, valutato come uno dei prospetti più promettenti del calcio inglese. Il club azzurro è disposto a coprire interamente il suo stipendio settimanale di 45.000 sterline e a inserire un’opzione per l’acquisto definitivo al termine della stagione.
De Laurentiis e Conte, dialogo continuo sul profilo del centrocampista
Il presidente Aurelio De Laurentiis sta seguendo in prima persona la trattativa, consultando il team di reclutamento per valutarne la compatibilità con il sistema di gioco di Antonio Conte. Il tecnico considera Mainoo un profilo ideale per dare dinamismo e intensità al centrocampo, dove il Napoli cerca freschezza e qualità per affrontare la seconda parte della stagione.
Napoli in vantaggio sulla concorrenza inglese
Secondo fonti di TEAMtalk, i rappresentanti di Mainoo sono in trattative avanzate con il Napoli, mentre Tottenham, Newcastle e Manchester City restano alla finestra. L’impegno economico degli azzurri e la volontà di Conte di avere subito il giocatore stanno spingendo l’operazione verso una conclusione positiva. Il trasferimento dipenderà, tuttavia, dalla capacità dello United di individuare un sostituto. Se tutto procederà come previsto, l’accordo potrebbe chiudersi già entro le prossime settimane.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo