Napoli, pressing su Mainoo: Conte spinge per il colpo inglese

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 3 Novembre 2025 · Aggiornato il 3 Novembre 2025

Napoli, accelerata per Kobbie Mainoo

Il Napoli è pronto a un nuovo colpo internazionale. La capolista della Serie A sta trattando il prestito di Kobbie Mainoo, talento classe 2005 del Manchester United, valutato come uno dei prospetti più promettenti del calcio inglese. Il club azzurro è disposto a coprire interamente il suo stipendio settimanale di 45.000 sterline e a inserire un’opzione per l’acquisto definitivo al termine della stagione.

De Laurentiis e Conte, dialogo continuo sul profilo del centrocampista

Il presidente Aurelio De Laurentiis sta seguendo in prima persona la trattativa, consultando il team di reclutamento per valutarne la compatibilità con il sistema di gioco di Antonio Conte. Il tecnico considera Mainoo un profilo ideale per dare dinamismo e intensità al centrocampo, dove il Napoli cerca freschezza e qualità per affrontare la seconda parte della stagione.

Napoli in vantaggio sulla concorrenza inglese

Secondo fonti di TEAMtalk, i rappresentanti di Mainoo sono in trattative avanzate con il Napoli, mentre Tottenham, Newcastle e Manchester City restano alla finestra. L’impegno economico degli azzurri e la volontà di Conte di avere subito il giocatore stanno spingendo l’operazione verso una conclusione positiva. Il trasferimento dipenderà, tuttavia, dalla capacità dello United di individuare un sostituto. Se tutto procederà come previsto, l’accordo potrebbe chiudersi già entro le prossime settimane.

