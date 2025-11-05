Napoli, pressing su Kobbie Mainoo: il Manchester United apre
Mainoo, il Napoli insiste per il prestito di gennaio
Il Napoli prepara l’assalto a Kobbie Mainoo. Il giovane centrocampista del Manchester United, considerato uno dei prospetti più promettenti della Premier League, potrebbe arrivare in Serie A già a gennaio con la formula del prestito semestrale. Secondo i media britannici, il club azzurro sarebbe disposto a coprire interamente lo stipendio del giocatore e a inserire un’opzione di riscatto nel contratto.
Ruben Amorim non vuole perdere il talento inglese
L’allenatore dei Red Devils, Ruben Amorim, considera Mainoo un elemento importante nella rotazione di centrocampo e non intende lasciarlo partire senza un sostituto adeguato. Tuttavia, la dirigenza dello United, con un contratto in essere fino al 2027 e un ingaggio da 2,7 milioni l’anno, valuta con attenzione la proposta del Napoli, che garantirebbe minuti preziosi al giovane talento in un campionato competitivo come la Serie A.
Il progetto del Napoli può convincere Mainoo
Le prossime settimane saranno decisive. Il progetto tecnico di Antonio Conte, incentrato sul rilancio della squadra e sulla crescita dei giovani, piace molto al centrocampista inglese. Secondo TEAMtalk, l’operazione è entrata in una fase avanzata e l’uscita di Mainoo a gennaio appare sempre più probabile. Il Napoli resta vigile e pronto a cogliere l’occasione.
