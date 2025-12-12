Napoli: preso Milton Pereyra dal Boca, talento classe 2008

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Dicembre 2025

Il Napoli accelera su Pereyra

Il Napoli si assicura un prospetto di grande interesse dal settore giovanile del Boca Juniors. Il club azzurro avrebbe definito l’arrivo di Milton Pereyra, attaccante classe 2008, considerato uno dei profili più promettenti del vivaio argentino. Da Buenos Aires danno l’operazione per conclusa e descrivono come imminente lo sbarco del giovane in Campania.

Operazione definita in Argentina

Secondo la ricostruzione di Planeta Boca Juniors, Pereyra è atteso in Italia entro la fine di dicembre per unirsi subito alle giovanili del Napoli. La società partenopea avrebbe scelto di anticipare la concorrenza, muovendosi prima del possibile inserimento del talento in Prima Squadra. Una strategia che conferma la volontà di investire su profili in grado di crescere all’interno del progetto tecnico azzurro.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Identikit del giovane attaccante

Alto 176 centimetri, piede destro, Pereyra ha ricoperto il ruolo di attaccante nell’U20 del Boca Juniors. Fiuto del gol, buona qualità nell’ultimo passaggio e capacità di dialogare con i compagni in costruzione. In Italia troverà un contesto ideale per crescere sul piano tattico e completare la sua formazione.

Un sogno che cambia strada

A 13 anni raccontava di voler diventare grande con la maglia del Boca Juniors. “Il mio obiettivo è vivere di calcio e raggiungere la massima serie con questa squadra. Il sogno più lontano è giocare un Mondiale con l’Argentina”, diceva a Boca Late. Ora il destino lo porta lontano da casa. E lui non vede l’ora di cominciare.