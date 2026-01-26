Napoli, pista Martin Terrier. Ma ora è corsa contro il tempo

Napoli, pista Terrier dopo l’addio a Lang e l’infortunio di Neres

Corsa contro il tempo per il Napoli in cerca di un rinforzo per le fasce. Per sostituire Noa Lang, ceduto in prestito al Galatasaray con diritto di riscatto, e il lungo infortunio di David Neres, il club azzurro si è mosso verso il Bayer Leverkusen.

Il profilo di Martin Terrier e la concorrenza inglese

L’obiettivo è Martin Terrier, attaccante francese di 28 anni arrivato in Germania nel 2024. Il giocatore, che può agire su tutto il fronte offensivo, ha attirato l’attenzione del direttore sportivo Giovanni Manna. Tuttavia, il Napoli non è solo: anche alcuni club della Premier League hanno chiesto informazioni, preparando il terreno per una potenziale competizione.

Un’operazione difficile a pochi giorni dalla chiusura

Al momento si tratta di una semplice richiesta di informazioni, senza un’offerta formale. Con la finestra di mercato che si chiude tra pochi giorni, l’operazione si presenta complessa. Il club azzurro, che opera con il vincolo del saldo zero, deve valutare attentamente la fattibilità economica dell’affare prima di poter consegnare a Antonio Conte il rinforzo tanto atteso.