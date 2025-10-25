Il Napoli piega l’Inter e torna in vetta: Conte batte Chivu 3-1

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Napoli, vittoria pesante e primato ritrovato

Il Napoli di Antonio Conte torna al comando della Serie A battendo l’Inter per 3-1 in una sfida densa di episodi e tensioni. Gli azzurri, nonostante le assenze e le difficoltà, hanno imposto ritmo e concretezza, trovando nel carattere e nelle giocate dei singoli la chiave del successo. Il rigore iniziale concesso a Di Lorenzo per un contatto con Mkhitaryan ha indirizzato la gara, ma la prestazione complessiva del Napoli è andata oltre la singola decisione arbitrale.

Episodi, tensioni e dominio azzurro

Secondo l’ex arbitro Luca Marelli, l’episodio del rigore è stato “errato”, ma la squadra di Conte ha saputo costruire la vittoria con lucidità. Dopo il vantaggio di De Bruyne, uscito poi per infortunio, è arrivato il raddoppio di McTominay e il tris firmato da Anguissa, migliore in campo. L’Inter, invece, ha pagato disattenzioni difensive e nervosismo crescente, culminato nel confronto acceso tra Lautaro e Conte, retaggio di vecchie tensioni.

Chivu in difficoltà, Conte rialza il Napoli

Per Cristian Chivu è la terza sconfitta in otto gare: la sua Inter ha colpito una traversa e un palo ma si è sciolta nella ripresa; il Napoli, guidato dall’energia e dal pragmatismo di Conte, ritrova fiducia e vetta della classifica. In attesa del prossimo turno infrasettimanale, il messaggio è chiaro: il Napoli è vivo e vuole lo scudetto.

