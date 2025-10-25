Il Napoli piega l’Inter e torna in vetta: Conte batte Chivu 3-1
Foto © Stefano D’Offizi
Napoli, vittoria pesante e primato ritrovato
Il Napoli di Antonio Conte torna al comando della Serie A battendo l’Inter per 3-1 in una sfida densa di episodi e tensioni. Gli azzurri, nonostante le assenze e le difficoltà, hanno imposto ritmo e concretezza, trovando nel carattere e nelle giocate dei singoli la chiave del successo. Il rigore iniziale concesso a Di Lorenzo per un contatto con Mkhitaryan ha indirizzato la gara, ma la prestazione complessiva del Napoli è andata oltre la singola decisione arbitrale.
Episodi, tensioni e dominio azzurro
Secondo l’ex arbitro Luca Marelli, l’episodio del rigore è stato “errato”, ma la squadra di Conte ha saputo costruire la vittoria con lucidità. Dopo il vantaggio di De Bruyne, uscito poi per infortunio, è arrivato il raddoppio di McTominay e il tris firmato da Anguissa, migliore in campo. L’Inter, invece, ha pagato disattenzioni difensive e nervosismo crescente, culminato nel confronto acceso tra Lautaro e Conte, retaggio di vecchie tensioni.
Chivu in difficoltà, Conte rialza il Napoli
Per Cristian Chivu è la terza sconfitta in otto gare: la sua Inter ha colpito una traversa e un palo ma si è sciolta nella ripresa; il Napoli, guidato dall’energia e dal pragmatismo di Conte, ritrova fiducia e vetta della classifica. In attesa del prossimo turno infrasettimanale, il messaggio è chiaro: il Napoli è vivo e vuole lo scudetto.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo