Napoli, per la fascia destra torna in auge Juanlu Sanchez

NAPOLI JUANLU SANCHEZ – Nelle scorse ore il Napoli ha ufficializzato l’ingaggio di Giovane dal Verona. Ma non si dovrebbe fermare all’attaccante brasiliano il mercato dei partenopei. Tanti sono infatti gli infortuni a cui il tecnico Antonio Conte è alle prese. Dei ritocchi in questa sessione di mercato sono pertanto necessari. La squadra vuole infatti lottare fino all’ultimo per vincere nuovamente il tricolore.

Come riferisce Sky Sport, gli azzurri vorrebbero rinforzare anche la fascia destra.

NAPOLI JUANLU SANCHEZ – Il pensiero sarebbe rivolto a Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia già cercato con insistenza in estate.

Un altro profilo che interesserebbe è quello di Niccolò Fortini della Fiorentina.

