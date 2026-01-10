Napoli, per giugno piace Joao Gomes del Wolverhampton
NAPOLI JOAO GOMES – Non solo per l’immediato, il Napoli pensa anche al futuro. E infatti, secondo quanto riferisce Sky Sport, la dirigenza azzurra starebbe pensando a Joao Gomes.
Stiamo parlando del centrocampista centrale brasiliano di 24 anni che dall’estate 2023 veste la casacca del Wolverhampton, che lo aveva ingaggiato dal Flamengo.
NAPOLI JOAO GOMES – In questa stagione, finora difficilissima per i Wolves, il calciatore ha realizzato 23 partite.
Dal canto suo, il club di Premier League valuterebbe Joao Gomes per una cifra non inferiore a 40 milioni. Cifra che però potrebbe variare se la squadra dovesse retrocedere in Championship. Situazione dunque in continua evoluzione e da monitorare.
