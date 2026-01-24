Napoli pensa a Njinmah, ala del Werder Brema. La situazione

Il Napoli di Antonio Conte è alla ricerca di una nuova opzione per completare il reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club azzurro avrebbe posato il suo interesse su Justin Njinmah, ala tedesca di 25 anni in forza al Werder Brema.

La struttura della possibile operazione

La proposta del Napoli per assicurarsi il giocatore sarebbe articolata in due fasi. La formula sul tavolo prevede un prestito oneroso immediato dal valore di 2 milioni di euro, cui seguirebbe un obbligo di riscatto fissato a 8 milioni. Questo obbligo scatterebbe automaticamente solo in caso di qualificazione della squadra alle coppe europee, portando il costo totale dell’operazione a 10 milioni di euro.

Il profilo di Njinmah e il contesto

Njinmah, sotto contratto con il club tedesco fino al giugno 2027, ha già avuto modo di farsi notare in Bundesliga. In questa stagione, ha collezionato 16 presenze mettendo a segno 4 reti, numeri che ne evidenziano il potenziale offensivo. La sua velocità e il suo dinamismo potrebbero fare al caso di Conte, che cerca un’alternativa di qualità per i suoi moduli offensivi. Non è la prima volta che il calciatore è associato a un club italiano: un anno fa, la Roma aveva tentato senza successo di portarlo a Trigoria.