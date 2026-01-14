Napoli-Parma, probabili formazioni e diretta tv del recupero

Il programma dei recuperi della 16ª giornata di Serie A si apre con Napoli-Parma, sfida attesa che rimette in moto il campionato dopo la pausa per la Supercoppa. Al Maradona va in scena un confronto delicato, utile a entrambe per dare continuità al proprio percorso.

Le scelte di Conte

Il Napoli di Antonio Conte si presenta con il consueto 3-4-2-1, assetto ormai consolidato. In porta spazio a Milinkovic-Savic, protetto dal terzetto Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Sulle corsie agiranno Politano e Spinazzola, con Lobotka e McTominay a garantire equilibrio e ritmo in mezzo al campo. Sulla trequarti toccherà a Elmas e Lang, chiamati a supportare Hojlund, riferimento centrale dell’attacco azzurro.

Il Parma di Cuesta

Il Parma risponde con un 4-3-2-1 ordinato e compatto. Tra i pali Corvi, difesa guidata da Delprato, Circati, Valenti e Valeri. In mediana agiranno Bernabé, Keita e Sorensen, mentre sulla linea dei trequartisti troveranno spazio Oristanio e Ondrejka, alle spalle di Pellegrino. Cuesta punta su equilibrio e ripartenze rapide per mettere in difficoltà i padroni di casa.

Napoli-Parma, le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Lang; Hojlund. All. Conte.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta.

Dove vedere Napoli-Parma in tv

La gara Napoli-Parma, in programma mercoledì 14 gennaio, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle ore 18:30. Un appuntamento chiave per capire ambizioni e stato di forma delle due squadre in questa fase della stagione.