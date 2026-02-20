Napoli, parla McTominay: “Potrei vedermi qui per molto tempo”

Scott McTominay prende la parola e lo fa con il tono di chi sente la responsabilità. Nell’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, il centrocampista del Napoli offre uno spaccato chiaro della sua mentalità. “Prendo il mio lavoro estremamente sul serio. Se non puoi esserlo in quelle due ore di allenamento, non stai facendo bene”.

Mentalità e identità

Il messaggio è diretto. In campo diventa “un altro”, fuori si concede leggerezza. È il confine che separa professionalità e svago. Poi l’analisi sul calcio moderno: “Sta diventando soft. Ora il minimo tocco può portare a un giallo”. Un richiamo alla fisicità che lo ha formato in Premier League e che oggi declina nel contesto della Serie A.

Non mancano parole d’affetto per la città: “Amo questo luogo. La gente è accogliente, la cultura straordinaria”. Un legame che va oltre il campo.

Conte, crescita e futuro

Su Antonio Conte non ha dubbi: “È diverso da chiunque altro abbia avuto. Con lui devi dare il massimo o hai un problema”. Difende il gruppo, ricorda gli infortuni e il lavoro quotidiano che ha portato allo Scudetto e alla Supercoppa Italiana.

Sul rinnovo con De Laurentiis è netto: nessun contatto con i media, solo dialoghi interni. “Sono felice qui, potrei vedermi al Napoli per molto tempo”.

Lo Scudetto? “Una partita alla volta”. Intanto gestisce un problema al tendine. Vuole esserci, ma senza rischiare. McTominay: parole da leader, nel momento più delicato della stagione.