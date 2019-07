Napoli, Ounas: “Lille? Non lo so, vedremo cosa succederà”

NAPOLI OUNAS LILLE – Il futuro di Adam Ounas, esterno offensivo del Napoli di 22 anni, è ancora tutto da decifrare. Il suo nome è infatti accostato al Lille, club di Ligue 1.

Lo stesso giocatore ha parlato a “La Nouvelel République”: “Tutto dipenderà da questa finestra di mercato. Posso restare a Napoli, ma dipende da cosa vogliono fare con me. Vedremo cosa succederà. Lilla? Per ora sono un giocatore del Napoli. La Coppa d’Africa? Una bellissima esperienza, soprattutto alla mia età. Quando la vinci non ti rendi conto, te ne accorgi dopo tra messaggi, chiamate tra amici e tutto il resto. Dopo la Coppa del Mondo questo è il miglior trofeo internazionale che si può vincere. Spero di vincerne altri con l’Algeria. Il prossimo obiettivo è la qualificazione al Mondiale del 2022“.

Ounas, l’esterno offensivo del Napoli che piace al Lille

NAPOLI OUNAS LILLE – Di seguito: “Ho cominciato a giocare al Tours FC, poi due stagioni all’Fc Ouest-Tourangeau prima di andare a 16 anni al Bordeaux. Ora sono in Italia da due anni e spero di continuare a stare a questi livelli ancora a lungo“.

In questa seconda annata in azzurro, Ounas, che con Sarri aveva trovato pochissimo spazio, un totale di 26 presenze e 4 gol. Il tecnico Ancelotti ha creduto molto nelle sue qualità tecniche.