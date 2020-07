Napoli Osimhen, tutto fatto: ecco quando l’ufficialità – ESCLUSIVA EC NAPOLI OSIMHEN – Nelle scorse ore, Victor Osimhen ha lasciato con un jet privato l’aeroporto di Capodichino dopo due giorni trascorsi a Napoli. Molto importante è stato il breve soggiorno in Campania del giovane attaccante del Lille; il quale ha avuto modo di conoscere Gattuso e il patron De Laurentiis. L’ex Charleroi avrebbe inoltre sciolto gli ultimi dubbi circa la scelta del club azzurro. NAPOLI OSIMHEN NAPOLI OSIMHEN – Stando a quanto raccolto in esclusiva da “Europa Calcio” infatti, la trattativa sarebbe ormai alle fasi finali, e nella giornata di ieri il centravanti africano avrebbe già svolto – in occasione della visita al centro sportivo di Castel Volturno – le visite mediche presso la struttura Pineta Grande. Le cifre dell’operazione sarebbero quelle fornite da “Il Corriere dello Sport“: quinquennale da 2,5 milioni a stagione più bonus. Con ogni probabilità, l’operazione potrebbe diventare ufficiale tra una settimana. NAPOLI OSIMHEN Il Napoli ha quindi di fatto trovato il sostituto di Arek Milik, in procinto di dire addio dopo quattro anni e conteso da Juventus e Atletico Madrid. Approdato al Lille la scorsa estate con la pesante eredità di prendere il posto di Pépé, Osimhen si è rivelato uno dei migliori attaccanti di questa Ligue 1 2019/2020, totalizzando 27 presenze e 13 gol in campionato e mettendo in luce ottime qualità tecniche. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

