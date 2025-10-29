Napoli, operazione riuscita per De Bruyne: i tempi di recupero

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 29 Ottobre 2025 · Aggiornato il 29 Ottobre 2025

È perfettamente riuscito l’intervento a cui si è sottoposto Kevin De Bruyne, svolto dal professor Geert Declercq. L’ex Manchester City è volato in Belgio per curare la lesione di alto grado al bicipite femorale destro, riportata in occasione del calcio di rigore contro l’Inter che aveva portato il Napoli sull’1-0. Il trequartista si tratterrà in territorio belga per avviare il percorso di recupero, affidandosi alla clinica Move to Cure, la stessa che in passato ha seguito anche Mertens e Lukaku.

INTERVENTO OK PER DE BRUYNE: SARÀ OUT ALMENO FINO A FEBBRAIO

Da Anversa arrivano ancheanche le prime conferme sui tempi di recupero: De Bruyne difficilmente tornerà in campo prima del prossimo febbraio. Una vera e propria tegola per Antonio Conte, che già nella gara di Lecce ha abbandonato il 4-1-4-1 utilizzato fino a questo momento per passare al 4-3-3. Il match di ieri, andato in scena al Via del Mare, è stato risolto da Zambo Anguissa ma nei mesi di dicembre e gennaio il tecnico partenopeo affronterà una vera e propria emergenza a centrocampo: oltre a De Bruyne, sarà infatti costretto a rinunciare anche al camerunense, impegnato in Coppa d’Africa.

