Napoli Conceiçao – Dopo le parole di Spalletti circa la sua volontà di lasciare i campi da calcio per almeno un anno, la dirigenza del Napoli si è gettata a capofitto sul mercato allenatori per colmare il vuoto lasciato dal tecnico di Certaldo. Oltre ai vari nomi che stavano già circolando da qualche giorno sul taccuino dei partenopei, adesso si aggiunge anche quello di Sergio Conceiçao, attuale allenatore del Porto: al tecnico portoghese sarebbe arrivata, infatti, un’offerta per sedere sulla panchina del Maradona per la prossima stagione, come riporta Fantacalcio.it.

NAPOLI CONCEIÇAO

Napoli Conceiçao – Il Napoli avrebbe presentato al Porto infatti un’offerta da 6 milioni di euro per convincere i dragões a lasciar partire il proprio tecnico con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto e portarlo subito all’ombra del Vesuvio. Si registrano dunque importanti passi in avanti nei contatti con l’ex giocatore, tra le altre, di Lazio, Parma e Inter, che dunque conosce bene l’ambiente del calcio italiano. Il suo profilo internazionale – il suo Porto si qualifica ormai con regolarità alla Champions League e spesso riesce ad accedere alla fase ad eliminazione diretta – sembra aver convinto la dirigenza partenopea, e l’offerta non indifferente recapitata al club di Oporto sembra essere la conferma della volontà di puntare forte sul tecnico portoghese.

