Napoli, occhi su Mainoo: il centrocampista vuole lasciare lo United

Mainoo e il futuro al Manchester United

Il nome di Kobbie Mainoo torna al centro del calciomercato invernale 2026. Il giovane centrocampista inglese, classe 2005, ha chiesto al Manchester United di poter partire in prestito già durante l’estate, ma la società inglese ha respinto la richiesta. La volontà del giocatore resta chiara: ottenere più minutaggio per guadagnarsi un posto nella nazionale in vista del Mondiale 2026.

Il ruolo di Amorim e i rapporti interni

Il tecnico Ruben Amorim ha preferito trattenerlo per stimolare una crescita in concorrenza diretta con giocatori come Bruno Fernandes. Tuttavia, l’assenza di continuità e lo scarso utilizzo hanno alimentato il malcontento di Mainoo, che non intende restare ai margini. Fonti inglesi riportano che il club non sembra intenzionato a liberarlo a gennaio, ma gli scenari potrebbero cambiare in caso di esonero del tecnico portoghese.

Il Napoli alla finestra

Tra i club interessati, il Napoli resta uno dei più attenti. Gli azzurri vedono in Mainoo un profilo adatto a completare il reparto di centrocampo, già rinforzato con l’innesto di Scott McTominay nella scorsa stagione, arrivato proprio dallo United. L’eventuale via libera dei Red Devils aprirebbe spiragli importanti per una trattativa, che potrebbe prendere quota nella seconda parte della stagione.

Scenari in evoluzione

Il futuro di Kobbie Mainoo resta dunque in bilico tra Old Trafford e nuove opportunità. La determinazione del giocatore a ritagliarsi spazio in ottica Mondiale potrebbe diventare l’arma decisiva per spingere lo United a una scelta strategica.

