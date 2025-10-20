Napoli, occhi su Kobbie Mainoo: il Manchester United resiste
Napoli e l’interesse per Kobbie Mainoo
Il Napoli continua a monitorare con attenzione Kobbie Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United. Già a fine agosto il direttore sportivo Giovanni Manna aveva sondato il terreno, dopo che il giocatore aveva espresso il desiderio di avere più spazio attraverso un prestito. La risposta del club inglese è stata immediata e netta: il centrocampista è considerato incedibile, anche solo a titolo temporaneo.
Perché Mainoo piace al Napoli
Il profilo di Mainoo è seguito con grande interesse dalla dirigenza partenopea, che lo ritiene ideale per rafforzare la mediana. In vista del calciomercato invernale 2026, l’attenzione del Napoli rimane alta. A gennaio, infatti, la squadra di Antonio Conte dovrà fare a meno di André-Frank Zambo Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa, e la necessità di aggiungere qualità e freschezza a centrocampo si farà concreta.
La posizione del Manchester United
Il vero ostacolo resta la fermezza del Manchester United, che non sembra disposto a privarsi di un talento cresciuto nel proprio settore giovanile e ormai parte integrante della prima squadra. Secondo indiscrezioni di mercato, i Red Devils non aprono spiragli, ma il pressing del Napoli potrebbe intensificarsi con l’avvicinarsi della finestra invernale.
Scenario futuro
Molto dipenderà dalle scelte dello stesso Mainoo, che punta a un ruolo più centrale in stagione. Il Napoli osserva, pronto a inserirsi qualora emergessero margini di trattativa, consapevole di avere di fronte un’operazione complessa ma potenzialmente decisiva per il centrocampo.
