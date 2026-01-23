Napoli, occhi su Jérémie Boga. Situazione complicata al Nizza

Il Napoli pensa a Boga. La situazione al Nizza è tesa

Il Napoli sta valutando un possibile colpo a sorpresa per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro avrebbe posato gli occhi su Jérémie Boga, esterno ivoriano attualmente in forza al Nizza.

Un profilo noto in Serie A

Il nome di Boga non è nuovo agli ambienti del calcio italiano. Il giocatore, infatti, ha già militato in Serie A con la maglia del Sassuolo, dimostrando qualità tecniche e dinamismo da esterno offensivo. Un profilo che il Napoli conosce bene e che potrebbe adattarsi alle esigenze di squadra nella seconda parte di stagione.

La controparte: tensione alta in Francia

La trattativa, tuttavia, si presenta subito in salita a causa di una situazione complicata in Francia. Boga è infatti in aperto contrasto con il Nizza a seguito di alcuni incidenti avvenuti al centro sportivo a fine novembre. Il club francese preferirebbe cederlo in prestito o a titolo definitivo, mentre il giocatore punterebbe alla risoluzione consensuale del contratto. Il Napoli dovrà quindi muoversi con cautela, cercando di mediare tra le parti per trovare un’intesa vantaggiosa.