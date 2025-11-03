Napoli, occhi su Alisson Santos dello Sporting CP

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 3 Novembre 2025 · Aggiornato il 3 Novembre 2025

Napoli, osservato speciale Alisson Santos

Il Napoli guarda al mercato portoghese e ha messo nel mirino Alisson Santos, esterno brasiliano classe 2002 in forza allo Sporting CP. Il club partenopeo sta monitorando con attenzione la crescita del giocatore, protagonista di un avvio di stagione convincente nella Liga Portugal e in Champions League.

Il profilo del talento brasiliano

Arrivato allo Sporting Lisbona nell’estate del 2025 per 2 milioni di euro dal Vitoria, dopo un prestito positivo all’Uniao Leiria, Santos ha rapidamente attirato l’attenzione grazie alla sua velocità e alla capacità di incidere in zona offensiva. Nella stagione 2025/26 ha già collezionato 8 presenze e 1 assist in campionato, oltre a due reti in Champions, una delle quali segnata contro l’Olympique Marsiglia.

Un investimento per il futuro del Napoli

Il contratto di Alisson Santos con lo Sporting è valido fino al 2030, e il suo valore attuale, secondo Transfermarkt, si aggira sui 2,5 milioni di euro. Il Napoli intende seguirne da vicino lo sviluppo nei prossimi mesi, valutando un possibile inserimento nella prossima sessione di mercato. Il talento brasiliano rappresenta una delle nuove opzioni del club per rinforzare le corsie offensive, nell’ottica di un progetto tecnico sempre più orientato alla valorizzazione dei giovani.

