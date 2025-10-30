Napoli, nuovo tentativo per Mainoo: assalto previsto a gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 30 Ottobre 2025 · Aggiornato il 30 Ottobre 2025

Napoli prepara l’assalto a Kobbie Mainoo

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e confermato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli non ha abbandonato la pista che porta a Kobbie Mainoo. Il giovane talento del Manchester United, considerato uno dei prospetti più promettenti della Premier League, è tornato nel mirino del club partenopeo in vista della sessione invernale di calciomercato.

Il piano del Napoli per gennaio

Il Napoli aveva già provato a chiudere l’operazione la scorsa estate, ma l’allora volontà di Ruben Amorim – intenzionato a trattenere il centrocampista – aveva bloccato tutto. Ora la dirigenza azzurra sta preparando un nuovo assalto, con l’obiettivo di ottenere Mainoo in prestito, magari con formule flessibili legate a bonus e rendimento.

Il club partenopeo è alla ricerca di un centrocampista creativo, anche a causa dell’infortunio di Kevin De Bruyne, e ritiene Mainoo il profilo ideale per dare equilibrio e qualità alla mediana.

Le condizioni del Manchester United

Dalla Premier League trapela però che il Manchester United non intende privarsi facilmente del giocatore. Il club inglese vorrebbe trattenere Mainoo almeno fino al termine della stagione, a meno che non arrivi una proposta economicamente rilevante e con garanzie tecniche precise.

Per il Napoli, dunque, la trattativa si preannuncia complessa. Ma Ruben Amorim continua a spingere: il tecnico lo considera una pedina chiave per alzare il livello del centrocampo azzurro nella seconda parte della stagione.

LEGGI ANCHE: