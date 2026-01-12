Napoli, nuovo stop per Meret: trauma alla spalla e allarme portieri

Napoli, emergenza tra i pali

Il pareggio contro l’Inter a San Siro lascia strascichi pesanti in casa Napoli. Nel primo allenamento a Castel Volturno, in vista del recupero della 16ª giornata di Serie A contro il Parma, arriva una notizia che preoccupa lo staff tecnico e medico. Alex Meret ha infatti riportato un nuovo problema fisico, complicando ulteriormente una stagione già segnata dagli infortuni.

Il comunicato ufficiale del club

Il club azzurro ha chiarito la situazione nel consueto report pubblicato sul proprio sito. Dopo il lavoro di scarico riservato ai titolari scesi in campo al Meazza e la seduta tecnico tattica per il resto del gruppo, è arrivata la nota più delicata: «Nel corso dell’allenamento Alex Meret ha riportato un trauma distorsivo alla spalla». Un episodio che costringe ora lo staff sanitario del Napoli ad approfondire tempi e modalità di recupero.

Un altro stop in una stagione complicata

Per Meret si tratta dell’ennesimo intoppo di un’annata tormentata. Nei mesi scorsi il portiere aveva già dovuto fermarsi per una frattura al secondo metatarso del piede destro, che ne ha limitato la continuità. L’ultima presenza ufficiale risale infatti al 28 settembre, nella sfida di Serie A contro il Milan.

Scelte delicate verso il Parma

In vista della gara con il Parma, lo staff del Napoli valuta ora le alternative tra i pali. Le condizioni di Meret verranno monitorate giorno per giorno, ma l’impressione è che la gestione del ruolo di portiere possa diventare un tema centrale nelle prossime settimane della stagione azzurra.