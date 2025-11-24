Napoli, nuovo stop per Hojlund: ansia per l’attaccante danese

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 24 Novembre 2025 · Aggiornato il 24 Novembre 2025

Hojlund e la svolta al Napoli

Il percorso di Rasmus Hojlund al Napoli aveva finalmente assunto una traiettoria luminosa. Da quando il club partenopeo lo ha prelevato in prestito dal Manchester United, l’attaccante danese ha ritrovato ritmo, fiducia e una continuità che gli mancava in Premier League. Il gol all’esordio contro la Fiorentina ha aperto una fase brillante, solo parzialmente frenata da un primo infortunio che ne aveva rallentato l’ascesa.

Un impatto deciso nella stagione

In questa stagione Hojlund ha già raccolto quattro gol e un assist tra Serie A e Champions League, confermandosi un riferimento credibile nel sistema di Antonio Conte. Il tecnico lo ha riproposto titolare nella sfida vinta 3-1 contro l’Atalanta, decisa dalla doppietta di David Neres e dal gol di Noa Lang.

Il nuovo infortunio e la sostituzione

La serata però si è complicata al minuto 74. Hojlund si è fermato toccandosi il bicipite femorale, costretto a lasciare il campo per un fastidio muscolare. Al suo posto è entrato Lorenzo Lucca, mentre il danese si accomodava in panchina visibilmente contrariato.

Ore di attesa per Conte

Le prime indicazioni parlano di un possibile stop precauzionale. Il Napoli valuterà l’entità dell’infortunio nelle prossime ore, consapevole dell’importanza del giocatore soprattutto con Romelu Lukaku ancora in fase di recupero. Conte spera di non perdere il suo centravanti più in forma.

