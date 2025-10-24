Napoli, nuova tegola per Conte: frattura al piede per Meret
Nuovo stop per Alex Meret: frattura al piede destro
Non c’è pace per Alex Meret. Il portiere del Napoli ha riportato una frattura del secondo metatarso del piede destro durante l’allenamento mattutino. La diagnosi è arrivata dopo gli esami effettuati al Pineta Grande Hospital, come comunicato dal club partenopeo attraverso una nota ufficiale. I tempi di recupero non sono ancora stati definiti, ma difficilmente il giocatore tornerà prima di gennaio.
Milinkovic-Savic pronto a difendere la porta del Napoli
A partire dalla sfida di domani contro l’Inter, sarà Vanja Milinkovic-Savic a difendere la porta del Napoli. L’ex Torino aveva già convinto Antonio Conte nelle ultime settimane di allenamento, guadagnandosi la fiducia del tecnico. Il suo rendimento nelle prossime partite sarà cruciale per mantenere la solidità difensiva della squadra.
Un passato segnato dagli infortuni
La carriera di Meret in maglia azzurra è stata spesso frenata dagli infortuni: frattura al braccio nel 2018, due fratture vertebrali tra il 2021 e il 2022, oltre a diversi problemi muscolari. Anche l’inizio della stagione 2025-26 era stato condizionato da un fastidio che lo aveva costretto a saltare le gare contro Fiorentina e Manchester City.
Con Lukaku, Rrahmani, Lobotka e Contini già ai box, oltre a Hojlund, l’allenatore del Napoli deve ora fronteggiare un nuovo, pesante ostacolo in una fase delicata della stagione.
