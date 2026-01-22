Napoli, Neres rischia l’operazione alla caviglia

L’infortunio di David Neres si rivela più insidioso del previsto. L’esterno brasiliano del Napoli, reduce da un problema alla caviglia, rischia ora di doversi sottoporre a un intervento chirurgico, con la prospettiva di uno stop di diverse settimane.

La gravità della situazione

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Secondo quanto riportato da Il Napolista, Neres avrebbe una sospetta lesione alla caviglia e al peroneo. Dopo il primo infortunio contro il Verona, il giocatore era rientrato per mezz’ora nella sfida con il Parma, per poi accusare nuovamente dolore e uscire dal campo. Le condizioni hanno allarmato il club, che nelle prossime ore attenderà il responso di un consulto specialistico e di una risonanza magnetica per decidere il da farsi.

Le conseguenze per il Napoli

Ti potrebbe interessare Napoli, Lucca dice sì al Forest: si sblocca la trattativa Calciomercato News

Il verdetto medico è atteso con ansia perché determinerà la durata dell’assenza. In caso di operazione, i tempi di recupero si allungherebbero notevolmente, probabilmente fino a un paio di mesi. Ciò priverebbe Antonio Conte di un elemento chiave in un momento già complesso: Neres è infatti già stato escluso dalla sfida di Serie A contro la Juventus ed è un dubbio serio anche per il decisivo impegno di Champions League con il Chelsea.

Emergenza attacco e movimenti di mercato

Ti potrebbe interessare Napoli, avviate le trattative per il rinnovo di McTominay fino al 2031 Calciomercato News

La situazione di Neres, unita all’infortunio di Matteo Politano e alle recenti cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca, ha creato un’emergenza in attacco per il Napoli. Per questo, la società sta già lavorando sul mercato per trovare un rimpiazzo, avendo messo nel mirino profili come Giovane del Verona – trasferimento in via di definizione – Jeremie Boga e Jadon Sancho. L’unica nota positiva in reparto è il rientro dopo un lungo stop di Romelu Lukaku. Le prossime ore, con il responso sui referti di Neres, saranno decisive per pianificare il futuro immediato della squadra.