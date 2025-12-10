Napoli, Neres: “Questo nuovo modulo mi favorisce, il Benfica…”

Raffaele Campo · Pubblicato il 10 Dicembre 2025

NAPOLI NERES BENFICA – Nelle scorse ore, David Neres ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di stasera tra il Napoli, dove gioca dall’estate 2024, e il Benfica di José Mourinho, nella sfida valida per la champions league. In una gara che per il cammino europeo della squadra di Antonio Conte potrebbe volere dire tantissimo.

Così l’ala brasiliana, in un grande momento di forma e decisivo domenica sera contro la juventus: “È presto ancora per definirmi idolo, sicuramente però mi fa molto piacere l’affetto. Per quanto contatti con la nazionale brasiliana, no, non ne ho avuti. Penso che questo nuovo modo di giocare mi favorisca, ho più libertà per attaccare. Penso anche che la fiducia sia tornata con queste ultime partite che sono state importanti“.

NAPOLI NERES BENFICA – Prosegue: “Sarà una partita difficile, ho già giocato qui sia a favore che contro. Il Benfica è molto forte qui ma veniamo qui per vincere e stiamo preparati per i tre punti. Il mio addio al Benfica? Ho ricevuto un’ottima proposta da un ottimo club da una lega forte, già da tempo volevo giocare in un campionato più forte. L’allenatore di allora poi non contava tanto su di me e questo ha facilitato il trasferimento“.