Napoli, Neres ko: salta l’Inter, Conte rilancia Noa Lang

Neres non recupera: scelta prudente dello staff

Brutte notizie per il Napoli alla vigilia della sfida più attesa. David Neres non sarà a disposizione per il big match contro l’Inter. L’esterno brasiliano ha sostenuto nel pomeriggio il provino decisivo a Castel Volturno, ma le sensazioni non hanno convinto lo staff tecnico guidato da Antonio Conte. La decisione finale è stata quella di non forzare il rientro.

Il problema fisico e lo stop definitivo

Secondo quanto filtra da Sky Sport, Neres non ha ancora smaltito del tutto il fastidio alla caviglia sinistra accusato nella recente gara contro la Lazio. Un infortunio che continua a limitarne la spinta e l’esplosività, qualità centrali nel suo gioco. Da qui la scelta, condivisa tra area tecnica e medica, di rinviare il rientro evitando rischi inutili.

Le scelte di Conte per l’attacco

L’assenza del brasiliano costringe Conte a confermare l’assetto offensivo già visto nelle ultime uscite. Toccherà ancora a Noa Lang completare il tridente insieme a Hojlund ed Elmas. Una soluzione meno imprevedibile rispetto a quella con Neres, ma più equilibrata nella gestione delle due fasi, aspetto fondamentale contro una squadra strutturata come l’Inter.

Una perdita pesante per il big match

In una gara che vale punti e prestigio in Serie A, il forfait di Neres pesa. Il Napoli perde un’arma capace di rompere le partite con un’accelerazione. Conte, però, chiede solidità e compattezza, affidandosi a un undici che conosce bene i propri compiti. Contro l’Inter, servirà soprattutto lucidità.