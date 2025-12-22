Napoli, Neres carica gli azzurri: “Con il Bologna conta solo vincere”

Verso la finale di Supercoppa

A poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna, David Neres parla con lucidità e determinazione. Nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’esterno offensivo azzurro entra nel clima della sfida senza giri di parole. «Penso di essere un po’ emozionato e anche molto concentrato. Giocare per vincere un trofeo è bello, è molto speciale. Una finale è una partita diversa dalle altre. E conta solo vincere». Mentalità secca, obiettivo chiaro.

Il peso di Lukaku nello spogliatoio

Tra i temi centrali, il rapporto con Romelu Lukaku. Neres non ha dubbi. «È quello che mi ha dato più fiducia, più sicurezza da quando sono arrivato al Napoli. Parliamo tanto: ha sempre cercato di tirarmi su e mi ha sempre ricordato quanto sono forte». Un legame che va oltre il campo e che spiega anche un gesto istintivo. «Mi è venuto spontaneo correre da lui dopo l’ultimo gol».

Divertimento, testa e rendimento

Neres lega il rendimento al piacere di giocare. «Quando non mi diverto, penso di non poter dare il meglio di me. Ovviamente bisogna concentrarsi e fare sul serio, ma se non ho questa sensazione, non è la stessa cosa». Un equilibrio sottile tra tattica e libertà.

Bologna e futuro immediato

Sul resto, nessuna distrazione. «È difficile, ma non impossibile», dice parlando della qualificazione alla fase successiva della Champions League, poi chiude. «Ora siamo concentrati solo sul Bologna. Nella mia mente c’è solo il Bologna». Anche fuori dal campo, l’impatto è positivo. «Napoli mi piace molto, mi ricorda il Brasile».