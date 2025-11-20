Napoli, muro per McTominay: servono oltre 80 milioni

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 20 Novembre 2025 · Aggiornato il 20 Novembre 2025

Premier League in pressing su McTominay

L’interesse per Scott McTominay continua a crescere. Arsenal, Tottenham Hotspur, Everton e Manchester United hanno avviato contatti con gli agenti del centrocampista, valutando la possibilità di riportarlo in Premier League. Le richieste del giocatore, però, sono chiare: per lasciare il Napoli, servirebbe una proposta definita perfetta, sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico.

La posizione del Napoli

La dirigenza del Napoli ha respinto ogni avvicinamento nel mercato di gennaio. Una fonte interna ha descritto come astronomica la cifra necessaria per aprire una trattativa, fissando l’asticella oltre gli 80 milioni di euro. La società considera McTominay un pilastro del progetto, scelto e valorizzato da Antonio Conte, che lo ritiene fondamentale nel suo sistema di gioco.

Lo scenario per l’estate

Il centrocampista scozzese, 28 anni, non ha rilasciato dichiarazioni che possano far pensare a un addio. Ha ribadito la propria soddisfazione a Napoli, con la testa rivolta alla Champions League e agli obiettivi stagionali.

Gli Spurs restano il club più determinato e apprezzano la crescita esponenziale del giocatore in Italia. Tuttavia, senza un’offerta superiore agli 80 milioni, il Napoli non prenderà in considerazione la cessione. La sensazione è che ogni discorso sia rinviato all’estate, quando le big inglesi potrebbero tentare un nuovo assalto.

