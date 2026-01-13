Napoli, Mourinho spinge per Lucca: il Benfica tratta col club

Il futuro di Lorenzo Lucca si allontana dal Napoli. L’attaccante classe 2000, arrivato con aspettative importanti, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile sotto la guida di Antonio Conte. I numeri parlano chiaro: 15 presenze in Serie A, poco più di 26 minuti di media. Troppo poco per incidere, abbastanza per spingere il club a valutare alternative.

Lucca ai margini del progetto tecnico

Il Napoli ha fatto scelte precise nel reparto offensivo e Lucca non rientra più nelle rotazioni principali. Una situazione che ha acceso l’interesse dall’estero, dove il profilo fisico e la conoscenza del campionato italiano continuano a essere apprezzati.

Il Benfica entra in scena

Da giorni il Benfica lavora sul dossier. Secondo il quotidiano portoghese Record, è previsto un confronto diretto tra i due club per impostare l’operazione. La richiesta dei partenopei è chiara: prestito oneroso da 2 milioni di euro con opzione di riscatto fissata a 35 milioni.

Le cifre e il nodo economico

Una valutazione ritenuta alta dalla dirigenza del Benfica, che sta provando a rinegoziare i termini, puntando su una formula più flessibile. La distanza economica resta il vero ostacolo, ma i contatti sono continui.

Mourinho decisivo

A fare la differenza potrebbe essere José Mourinho. Il tecnico portoghese spinge in prima persona per portare Lucca a Lisbona, convinto di poterlo valorizzare. Un fattore che pesa e che potrebbe accelerare la trattativa nelle prossime ore.