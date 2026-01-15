Napoli, mossa per En-Nesyri: offerta al Fenerbahce, nodo Lucca

Dalla Turchia rimbalza un’indiscrezione che merita attenzione. Secondo Trt Sport, il Napoli avrebbe presentato un’offerta ufficiale per Youssef En-Nesyri, attaccante del Fenerbahce e punto fermo della Nazionale del Marocco. La formula proposta dagli azzurri sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione studiata per muoversi con cautela in una sessione di mercato complessa.

La posizione del Fenerbahce

Il Fenerbahce non considera En-Nesyri incedibile. Il club gialloblù, pur riconoscendo il peso dell’attaccante classe 1997, starebbe valutando un possibile addio in questa sessione di mercato. Un segnale chiaro arriva dal fatto che la dirigenza turca è disposta ad ascoltare offerte strutturate, soprattutto se in grado di garantire un ritorno economico nel medio periodo.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il profilo di En-Nesyri

A 28 anni, En-Nesyri porta in dote esperienza internazionale, fisicità e un rendimento costante. Dopo gli anni al Siviglia, il passaggio al Fenerbahce lo ha rimesso al centro del progetto tecnico. Caratteristiche che piacciono al Napoli e a Antonio Conte, alla ricerca di un attaccante capace di reggere il peso dell’area e di garantire alternative credibili.

Napoli, il nodo uscite

Il mercato del Napoli resta vincolato al saldo zero. Senza una cessione, l’operazione rischia di restare congelata. Tutto ruota attorno al futuro di Lucca, o di altri elementi considerati sacrificabili. Il direttore sportivo Giovanni Manna lavora agli incastri giusti, consapevole che la formula del prestito può aiutare, ma non risolvere tutto. La pista En-Nesyri è aperta, ma dipende da una mossa in uscita.