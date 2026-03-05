Napoli, mistero Lobotka: tempi di recupero ancora incerti

Lobotka ancora fermo: Napoli in attesa
In casa Napoli cresce l’attesa per conoscere le reali condizioni di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco non sarà a disposizione di Antonio Conte per la prossima sfida di Serie A contro il Torino, ma intorno al suo infortunio resta ancora molta incertezza.
Da Castel Volturno non sono arrivate comunicazioni ufficiali sull’entità del problema muscolare accusato dal regista azzurro. Una situazione che inevitabilmente alimenta dubbi e interrogativi, soprattutto in una fase delicata della stagione.
L’assenza di Stanislav Lobotka rappresenta un problema significativo per gli equilibri tattici del Napoli, considerando il ruolo centrale che lo slovacco ricopre nella costruzione del gioco e nella gestione dei ritmi della squadra.
Situazione simile a quella di Anguissa
Il caso ricorda da vicino quanto accaduto recentemente con Andre-Frank Zambo Anguissa, altro elemento fondamentale della mediana azzurra. Anche in quel caso il club aveva mantenuto un profilo piuttosto riservato sulle condizioni del giocatore.
Per Antonio Conte, dunque, si tratta di gestire un’emergenza in mezzo al campo proprio mentre il campionato entra nella sua fase decisiva. Senza Stanislav Lobotka, il tecnico dovrà trovare soluzioni alternative per garantire equilibrio e qualità alla manovra del Napoli.
Attesa anche per la Slovacchia
L’incertezza riguarda anche gli impegni internazionali. Il prossimo 26 marzo, infatti, Stanislav Lobotka dovrebbe essere convocato dalla Slovacchia per lo spareggio decisivo per la qualificazione ai Mondiali.
Senza un bollettino medico ufficiale da parte del Napoli, tuttavia, resta difficile stabilire se il centrocampista riuscirà a recuperare prima della pausa per le nazionali o se il suo rientro dovrà essere rinviato ulteriormente. Una situazione che continua a tenere in apprensione ambiente azzurro e tifosi.