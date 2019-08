Dall’Inghilterra: Napoli e Milan sulle tracce di Sanchez

NAPOLI SANCHEZ – Interessante notizia che giunge dall’Inghilterra: secondo quanto riferisce il “Daily Mail“, Napoli e Milan sarebbero interessati ad Alexis Sanchez, attaccante cileno del Manchester United ma in uscita dai “red devils”.

Secondo il tabloid, il giocatore sarebbe scontento della sua situazione nella squadra di Solskjaer, e potrebbe davvero tornare in Serie A, dove aveva già militato vestendo la maglia dell’Udinese. Nelle scorse ore, il suo nome era stato accostato anche alla Roma.

Sia per gli azzurri che per i rossoneri, il problema principale sarebbe dato dall’ingaggio del centravanti, che è di circa 16 milioni di euro annui.

Sanchez, il suo futuro potrebbe essere di nuovo in A: piace a Napoli e Milan

NAPOLI SANCHEZ – Il centravanti era approdato allo United a gennaio 2018, dopo tre anni e sei mesi tra le fila dell’Arsenal. Tuttavia, non molto fortunato è stato il suo periodo con i “red devils”.

In precedenza, a seguito della grande esplosione in Italia con l’Udinese, il calciatore si era trasferito al Barcellona. Nel periodo in cui era in Friuli era considerato uno dei migliori attaccanti del mondo.

Ora potrebbe fare al caso del Napoli, in cerca – come già dichiarato dal presidente De Laurentiis – di una punta in grado di segnare molti gol.