Napoli-Milan, Conte: “Voglia di viverla dando tutto, che vinca il migliore”

Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo hanno parlato da Riad dove il Napoli giocherà la semifinale di Supercoppa Italia contro il Milan. Le dichiarazioni principali alla vigilia dell’allenatore azzurro:

“Durante l’anno ci sono sempre situazioni positive e meno positive, venivamo da cinque vittorie, adesso abbiamo perso in Champions e in campionato, inevitabile ci siano diversi momenti, importante lavorare con serenità, determinazione ed entusiasmo giusto, analizzando dove migliorare“.

Il recupero di Lobotka: “Ha giocato mezz’ora ad Udine, il problema che ha avuto non era serio ma ci sono situazioni dove perdi giocatori per infortuni gravi. I centrocampisti veri di ruolo continuano ad essere due“.

Il ritorno in gruppo di Lukaku: “In questo momento non ha neanche qualche minuto, dovremo essere bravi ad avere la pazienza di aspettarlo, positivo averlo in gruppo perché ha la sua valenza come la hanno i più anziani“.

Il format della Supercoppa: “Bella esperienza per me e i calciatori, prima volta con questo format e fuori dall’Italia, abbiamo voglia di viverla bene sperando di prolungare il nostro soggiorno qui fino a lunedì e come dico sempre, che vinca il migliore“.

Il Milan: “Parliamo di un grande club con tradizione, grandi giocatori e allenatori, c’è la voglia di tutti di misurarsi e vedere il livello che riusciamo a raggiungere, cercare di restare. Giocandosi anche un trofeo per tutti dev’essere una spinta emotiva per tutti e dare il massimo“.

NAPOLI-MILAN, LE PAROLE DI GIOVANNI DI LORENZO

“Arriviamo bene, abbiamo perso l’ultima partita (di campionato) ma questa è un’altra competizione, sarà una partita secca, abbiamo voglia di giocarla a viso aperto e giocarcela, non vediamo l’ora di andare in campo. Vogliamo andare ai finale nei minuti regolamentari, la squadra è pronta, affronteremo una squadra forte e la concentrazione è massima nei novanta minuti“.

Le tante partite da giocare: “Siamo professionisti, pronti a giocare sempre e allenarci, io cerco di farlo bene perché penso che uno gioca come si allena. A livello mentale è sicuramente dispendioso ma siamo professionisti“.

Di Lorenzo conclude: “Dovremo cercare di stare attenti alla fase difensiva, quando si difende bene si attacca meglio e coinvolge tutta la squadra, poi mettere in campo le nostre qualità in fase di possesso“.