Napoli-Milan, Allegri: “In questi momenti Conte tira fuori il meglio; Supercoppa obiettivo per entrambi”

Vigilia della Supercoppa italiana con la prima gara tra Napoli e Milan a Riad, semifinale alle ore 20.00 italiane: Massimiliano Allegri è stato il primo a parlare in conferenza stampa. Così il tecnico dei rossoneri:

“Partita secca, l’obiettivo è arrivare lunedì a giocare la finale, sarà molto complicata e difficile. Ci sono momenti dove possiamo far meglio, poi quando torneremo in Italia riprenderemo il discorso campionato.

Sull’idea di variazioni tattiche: “Abbiamo sempre giocato con tre giocatori offensivi, chi ti dà equilibrio è sempre Saelemaekers, poi abbiamo recuperato dei giocatori che danno soluzioni in più, importante ora recuperare tutti dal punto di vista fisico che ci danno una energia nuova“.

Sulle contromisure per affrontare il Napoli: “Indipendentemente dall’aspetto tattico una squadra molto forte , qualità in velocità segna molto dentro l’area, domani è una partita secca e sarà differente dal campionato; una bella partita dal punto di vista tattico, tecnico e Conte in questi momenti tira fuori il meglio. La Supercoppa è un obiettivo anche per loro, ci aspettiamo una partita molto fisica, bisogna prepararsi bene anche dal punto di vista tecnico”.

Tanti giovani convocati: “Premio al lavoro che stanno facendo, l’under 23 dev’essere un bacino importante per il futuro del Milan, per loro è una esperienza molto importante“.

Il mercato: “Gimenez ha fatto un periodo di tempo in terapia conservativa, il medico gli ha consigliato l’intervento e speriamo di averlo il prima possibile; non abbiamo parlato di mercato, poi valuteremo le occasioni che ci saranno“.