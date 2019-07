Napoli, Meret: “Proveremo a vincere sempre. Su Manolas…”

NAPOLI MERET MANOLAS – Direttamente dal ritiro di Dimaro, il portiere del Napoli Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Canale 8“.

Così l’estremo difensore azzurro, alla seconda annata in Campania: “Abbiamo lavorato tanto, facendo molti doppi allenamenti. In questo periodo siamo un po’ stanchi ma è normale perché stiamo caricando molto, facendo ciò che ci chiede il mister. I risultati arriveranno. Adesso ci saranno queste amichevoli di prestigio, dovremo affrontarle al meglio perché sono importanti per avvicinarci bene al campionato. Manolas? Con Koulibaly una delle migliori coppie difensive d’Europa. Questo è un vantaggio per noi e dobbiamo sfruttarlo, ma tutta la squadra deve lavorare al meglio per far sì che anche per loro il lavoro sia più facile“.

NAPOLI MERET MANOLAS – Prosegue Meret: “Vincere lo scudetto? Abbiamo un anno d’esperienza in più col mister, conosciamo quello che vuole. Il gruppo è rimasto più o meno lo stesso, i nuovi si inseriranno benissimo. Proveremo sempre a vincere. Ciò che fanno gli altri non ci interessa, pensiamo solo a noi stessi. Voglio essere titolare, come tutti. Lavoriamo per farci trovare pronti. Personalmente spero di trovare continuità e stare bene fisicamente. In questa prima parte di ritiro sto bene, questa è la cosa più importante“.