Napoli, Meret accelera: rientro possibile già per la Supercoppa

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Novembre 2025 · Aggiornato il 26 Novembre 2025

Il rientro di Meret cambia gli scenari al Napoli

In casa Napoli si respira un cauto ottimismo. L’assenza di Alex Meret, fuori dal 24 ottobre per una frattura al piede destro, sembrava destinata a protrarsi fino al 28 dicembre. Le ultime indicazioni, però, raccontano una storia diversa e molto più incoraggiante. Secondo Il Mattino, il portiere avrebbe già abbandonato il tutore e iniziato la fase di riabilitazione vera e propria, segnale di un recupero più rapido del previsto.

Supercoppa nel mirino: l’ipotesi prende quota

Le nuove valutazioni mediche aprono a uno scenario inatteso: un rientro anticipato per la sfida del 18 dicembre contro il Milan, valida per la Supercoppa Italiana. Al momento resta un’ipotesi, ma non è affatto remota. La convocazione, almeno come presenza in panchina, viene considerata possibile. Un cambiamento significativo rispetto alla tabella iniziale, che prevedeva il rientro contro la Cremonese nell’ultima gara del 2025.

Il ruolo di Milinkovic-Savic nel frattempo

La situazione non crea comunque tensioni tra i pali. Vanja Milinkovic-Savic ha offerto garanzie solide nelle ultime uscite e la sua titolarità non è in discussione. Il rientro di Meret verrebbe gestito con equilibrio, senza forzature, pur rappresentando una risorsa preziosa per il percorso del Napoli.

Il club monitora giorno dopo giorno i progressi del portiere. Se il recupero proseguirà con questo ritmo, la Supercoppa potrebbe segnare il suo ritorno in gruppo. Una notizia che riaccende le speranze dei tifosi.

