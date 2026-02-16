Napoli, McTominay verso il rinnovo fino al 2030

Il Napoli vuole blindare il suo leader

Il Napoli guarda oltre l’emergenza e pensa al futuro: mentre Antonio Conte valuta le alternative per la prossima gara contro l’Atalanta, il club si muove sul fronte contrattuale per blindare uno dei pilastri della stagione, Scott McTominay.

L’idea è chiara: prolungare l’accordo dell’ex Manchester United fino al 2030. Un segnale forte, che certifica la centralità del centrocampista scozzese nel progetto tecnico azzurro.

Incontro e dettagli dell’accordo

Nei giorni scorsi l’agente Colin Murdock è arrivato in città per incontrare il direttore sportivo Giovanni Manna. Sul tavolo c’è l’estensione dell’attuale contratto, in scadenza nel 2028, con un adeguamento dell’ingaggio che riconosca il nuovo status di leader assoluto.

McTominay ha portato fisicità, inserimenti e personalità. Non solo numeri, ma presenza costante nei momenti chiave. Conte lo considera imprescindibile per equilibrio e intensità, qualità che hanno alzato il livello del centrocampo del Napoli in Serie A.

L’infortunio al flessore verrà gestito con prudenza, ma non incide sulla volontà del club. Anzi, la scelta di accelerare sul rinnovo nasce proprio dalla consapevolezza di avere tra le mani un profilo su cui costruire il prossimo ciclo.

Ora si tratta di limare gli ultimi dettagli. Il messaggio, però, è già chiaro: il futuro del Napoli passa anche da McTominay.