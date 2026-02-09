Napoli, McTominay salta il Como: corsa contro il tempo per la Roma

Le ultime da Castel Volturno

A Castel Volturno cresce l’attenzione attorno alle condizioni di Scott McTominay: il centrocampista scozzese, punto di equilibrio del Napoli di Antonio Conte, non prenderà parte alla sfida di Coppa Italia contro il Como, in programma domani sera. Una scelta dettata dalla prudenza, come riportato dal Corriere dello Sport, per evitare rischi inutili in una fase delicata della stagione.

Turnover obbligato per Conte

L’assenza di McTominay spingerà Conte a un turnover minimo ma necessario. In mezzo al campo spazio a Eljif Elmas dal primo minuto accanto a Stanislav Lobotka, con l’obiettivo di garantire equilibrio e qualità senza forzare i rientri. Una rotazione quasi obbligata, considerando una mediana già ridotta all’osso.

L’obiettivo è la Roma

Il vero traguardo, però, è fissato sul campionato. Napoli-Roma rappresenta uno snodo cruciale nella corsa alle posizioni di vertice in Serie A, e il recupero di McTominay è considerato prioritario. Il turno di riposo in Coppa Italia dovrebbe consentire allo scozzese di smaltire definitivamente i fastidi accusati nelle ultime settimane.

Emergenza a centrocampo

Le assenze prolungate di Frank Anguissa e Billy Gilmour, tra gli altri, limitano ulteriormente le scelte di Conte, rendendo il rientro dell’ex Manchester United quasi imprescindibile. Lo staff medico monitora la situazione giorno per giorno, con segnali di cauto ottimismo.

Scelte decisive

La sensazione è che il Napoli non correrà rischi inutili. La priorità resta il campionato, e avere McTominay al meglio contro la Roma può fare la differenza. La partita con il Como passa in secondo piano: il vero conto si farà nel prossimo turno di Serie A.