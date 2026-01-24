Napoli, McTominay leader silenzioso: parole chiare verso la Juve

Dal suo arrivo nell’estate 2024, Scott McTominay è diventato una certezza per il Napoli di Antonio Conte. Prestazioni solide, continuità e numeri che parlano chiaro: 30 presenze stagionali, 9 gol e 4 assist tra Serie A e Champions League. Un rendimento che ha conquistato squadra e tifosi, come confermato dall’intervista rilasciata a Sky Sport.

Il peso della sfida con la Juventus

Il pensiero corre subito al big match. “È una sfida storica per la rivalità che c’è. I tifosi ce lo ricordano spesso e sappiamo che sarà durissima”, ha spiegato McTominay parlando della Juventus. “Hanno una squadra molto forte, soprattutto in attacco. Dovremo dare tutto con concentrazione e applicazione”. Un ricordo personale riaffiora: “Contro la Juventus ho giocato la mia prima gara da titolare qui a Napoli, è stato emozionante. Peccato non aver vinto”.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Leader e continuità

Sul momento della squadra, il centrocampista scozzese è diretto. “Abbiamo tanti leader nel club, capaci di spingerci a migliorare. Le critiche dopo Copenhagen? Era inaccettabile non vincere con un uomo in più, ma capita”. Poi uno sguardo d’insieme: “Abbiamo già vinto un trofeo e, nonostante gli infortuni, siamo ancora lì”.

Adattarsi per il bene del Napoli

La chiusura è una sintesi del suo approccio. “Entro in campo per aiutare la squadra, non importa dove gioco. Bisogna adattarsi. Segnare contro Juve o Chelsea? A entrambe”. Parole semplici, da leader vero.