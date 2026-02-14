Napoli, McTominay ko. Conte: “Vinciamole tutte”

McTominay non recupera per la Roma

Brutte notizie da Castel Volturno per Antonio Conte. Scott McTominay non sarà disponibile per il big match di domenica sera tra Napoli e Roma, posticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Il centrocampista scozzese, uscito anzitempo nella vittoria contro il Genoa per un problema ai tendini ischio crurali, non ha superato i test fisici odierni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo scozzese non verrà convocato per precauzione, evitando rischi di ricadute che potrebbero compromettere il prosieguo della stagione.

Possibile rientro per Gilmour

L’emergenza a centrocampo potrebbe però attenuarsi con il possibile ritorno di Billy Gilmour. Lo scozzese, reduce da un intervento chirurgico, sta lavorando intensamente per ritrovare la forma ottimale. Nonostante permanga una leggera percezione dolorosa nella zona operata, le sue possibilità di convocazione aumentano di ora in ora.

Conte carica il gruppo: “En-plein fino alla fine”

Ma è soprattutto il discorso tenuto da Conte alla squadra a far notizia. Il tecnico pugliese ha lanciato una sfida ambiziosa ai suoi ragazzi: “Vinciamole tutte e poi si vedrà. A 91 punti anche per l’Inter sarà difficile arrivarci”. Un messaggio chiaro e diretto, che testimonia la voglia del Napoli di lottare fino all’ultimo per lo Scudetto. Nessun vittimismo, solo determinazione e mentalità vincente per affrontare un finale di stagione che si preannuncia avvincente.