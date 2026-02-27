Napoli, McTominay ancora out: rientro col Torino?

Emergenza a centrocampo

Il Napoli dovrà rinunciare ancora a Scott McTominay. Out dal secondo tempo della gara di Marassi contro il Genoa, lo scozzese non sarà disponibile nemmeno per la sfida contro il Verona in Serie A. Le indicazioni arrivate da Castel Volturno sono chiare: il centrocampista non ha ancora smaltito del tutto le noie muscolari che lo tengono fermo da giorni.

L’ex Manchester United ha saltato anche l’allenamento congiunto contro il Giugliano, un segnale che conferma come la condizione non sia ancora ottimale. Nessun rischio inutile, soprattutto in una fase cruciale della stagione.

Conte aspetta segnali

Per Antonio Conte non è una notizia banale. McTominay si è imposto come uno dei punti di riferimento del centrocampo azzurro, garantendo equilibrio, inserimenti e presenza fisica. In un momento in cui la squadra è chiamata a consolidare la propria posizione in classifica, la sua assenza pesa.

La buona notizia riguarda Zambo Anguissa, sulla via del recupero e pronto a rientrare gradualmente nelle rotazioni. Un’alternativa preziosa mentre si attende il pieno recupero dello scozzese.

La data del rientro

L’obiettivo è fissato: McTominay punta la gara contro il Torino, in programma l’8 marzo. Lo staff medico lavora per restituire a Conte un giocatore al cento per cento, evitando ricadute.

Il messaggio è chiaro: meglio una settimana in più di attesa che un rientro affrettato. Il Napoli vuole riabbracciare uno dei suoi leader nel momento decisivo della stagione.