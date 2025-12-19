Napoli, Marianucci verso il prestito: Cremonese in pole

Il Napoli riflette sul futuro di Marianucci

Il Napoli valuta una soluzione temporanea per Luca Marianucci, arrivato in estate dall’Empoli e finora impiegato con il contagocce da Antonio Conte. Novanta minuti complessivi non bastano per misurare il potenziale di un difensore Under 21 che il club considera un investimento tecnico. Ecco il punto. Per favorirne la crescita, la dirigenza è pronta ad aprire alla formula del prestito nella finestra di gennaio.

La linea di Manna e la pista Cremonese

Il direttore sportivo Giovanni Manna ritiene il prestito la soluzione più funzionale. In questo scenario, la Cremonese ha mosso passi concreti, accelerando nelle ultime ore. Il club grigiorosso vede in Marianucci un profilo adatto a rinforzare il reparto difensivo nella seconda parte di stagione.

Nicola lo vuole nel suo sistema

L’allenatore Davide Nicola apprezza caratteristiche e duttilità del centrale, ritenendolo compatibile con il proprio impianto di gioco. Il direttore sportivo Simone Giacchetta è al lavoro per trovare l’intesa con il Napoli e anticipare la concorrenza.

Concorrenza dalla Serie A

La situazione è monitorata anche da Genoa, Cagliari e Torino, club attenti ai profili giovani e pronti. Al momento, però, la Cremonese resta in vantaggio per concretezza e tempi. La decisione finale spetterà al Napoli, che punta a garantire minuti e continuità a Marianucci senza perdere il controllo del cartellino. Un’operazione di prospettiva, coerente con la linea del club e con le esigenze del giocatore.