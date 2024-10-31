Napoli, manovre difensive: suggestione Ramos, occasione De Vrij

Anthony Ferrara · Pubblicato il 31 Ottobre 2024 · Aggiornato il 31 Ottobre 2024

Mercato Napoli: Giovanni Manna starebbe sondando il mercato per regalare un colpo nelle retrovie a Conte; anche Stefan De Vrij in lista

Foto di Stefano D’Offizi

DE VRIJ NAPOLI – La miglior difesa della Serie A, in fatto di dati statistici sulle reti subite, a caccia di un ulteriore “mattoncino” per completare un vero e proprio muro eretto da Antonio Conte al cospetto delle offensive avversarie. Idee chiare, chiarissime, sul rettangolo verde come sul mercato. La fortezza costruita dal Napoli in quest’avvio di stagione, a partire da gennaio e stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss, potrebbe completarsi mediante l’innesto di un nuovo difensore, capace di compattare ulteriormente un reparto già molto competitivo. Il primo nome sulla lista di Giovanni Manna sarebbe quello di Stefan De Vrij, centrale olandese dell’Inter.

La scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2025 consentirebbe al club partenopeo di ottenere il cartellino del calciatore a fronte di un indennizzo minimo da versare nelle casse dell’Inter, club nel quale De Vrij ha già avuto modo di collaborare con il tecnico azzurro e conquistare lo Scudetto nella stagione 2020-2021. L’ex difensore della Lazio non figura più tra gli imprescindibili di Simone Inzaghi e lo sbarco di Palacios, con il centrale argentino che ha bagnato il proprio esordio in Serie A nella gara di ieri, a Empoli, andrebbe proprio interpretato come mossa per un ricambio generazionale nelle gerarchie della retroguardia nerazzurra.

Tra la suggestione Sergio Ramos e l’ipotesi più conservativa, relativa al profilo di Simon Kjaer (centrale danese svincolato dopo l’esperienza al Milan), Antonio Conte sfoglia la margherita in vista del prossimo mercato, ma potrebbe cogliere un tulipano, identificato nello stesso De Vrij, centrale d’esperienza e affidabilità pronto a ritrovare il tecnico salentino, al Napoli.

Oltre all’articolo: “Napoli, manovre difensive: suggestione Ramos, occasione De Vrij”, leggi anche: