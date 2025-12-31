Napoli, Manna fa chiarezza: Scudetto, mercato e futuro azzurro

Il bilancio di Manna e il valore di Conte

Il punto di partenza è l’analisi lucida di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, intervenuto al Corriere dello Sport. “Il 2025 è stato magnifico nei risultati, ma molto dispendioso. Scudetto e Supercoppa sono meriti della squadra e di Antonio Conte, il miglior allenatore d’Italia”. Nessuna autocelebrazione, solo metodo. Ecco il punto: il Napoli ha costruito, non improvvisato.

Scudetto e gap strutturali

Manna respinge l’etichetta di favorita. “Non siamo strafavoriti, è un dato oggettivo. Esistono gap strutturali con i club del Nord, noi li colmiamo con lavoro e valori”. E sulla Serie A: “Tutti possono perdere con tutti. Inter resta la più forte, Milan, Roma e Juventus hanno allenatori di livello”.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Hojlund e il peso della volontà

Su Rasmus Hojlund il messaggio è netto. “Lo volevamo fortemente. La sua volontà è stata decisiva. Si considera del Napoli e noi lo consideriamo centrale”. Presente e futuro, con un obbligo legato alla Champions League.

Mercato di gennaio e infortuni

“Per comprare bisogna fare spazio. Vogliamo alzare la qualità senza rompere gli equilibri”. I rientri di Anguissa e Gilmour sono vicini. Dubbi su Lukaku e De Bruyne: “Operiamo come se non ci fossero”.

Rinnovi e singoli

“Vogliamo continuare con Anguissa e Rrahmani”. Su Lucca: “La maglia del Napoli va meritata ogni giorno”. Su Lang: “Ci aspettiamo di più”. Linea chiara, senza sconti.