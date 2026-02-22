Napoli, Manna attacca: “Questo non è calcio”

Il dopo Atalanta-Napoli è incandescente. A prendersi la scena, dopo il 2-1 maturato a Bergamo nella 26ª giornata di Serie A, è il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, intervenuto ai microfoni di DAZN per contestare l’annullamento del gol di Gutierrez.

“Episodio incommentabile”

“Questo episodio è incommentabile, non capisco perché è stato fischiato questo fallo. Il check non c’è stato, è evidente. Sul rigore nel primo tempo hanno guardato”. Parole nette, che chiamano in causa l’arbitro Chiffi e il protocollo Var.

Manna entra nel merito: “Probabilmente Chiffi ha visto una cosa che ha visto solo lui, ma perché non è stato corretto? Hien si butta giù. Qui non è soggettivo, il contatto non c’è. Siamo stanchi”.

La rabbia in conferenza

In sala stampa il dirigente azzurro alza ulteriormente il tono: “Siamo venuti a Bergamo e siamo andati in vantaggio di due gol. Chiffi e il Var si commentano da soli, solo loro l’hanno visto. Oggi non funziona niente. Il protocollo prima funziona e poi no”.

Il riferimento è chiaro: la corsa Champions passa anche da episodi come questo. “Accetto l’errore umano, ma se il Var può aiutare e fa peggio, non va bene. Qualcuno sopra deve fare dei ragionamenti”.

Il tecnico Antonio Conte ha scelto il silenzio. A parlare è stata la dirigenza. Il messaggio del Napoli è diretto e non lascia spazio a interpretazioni.