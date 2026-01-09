Napoli, Manna attacca il Var e avverte l’Inter: non è match scudetto

Manna e il tema arbitrale: parole nette

Il dibattito sugli arbitri torna centrale in Serie A e a intervenire è Giovanni Manna: il direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Radio CRC, non usa giri di parole: “Stiamo vivendo un momento storico non felice. L’arbitro può anche fare una buona gara, ma il Var in questo momento lo sta penalizzando”. Il riferimento è a episodi recenti che, secondo il dirigente, hanno inciso in modo evidente sull’andamento delle partite.

Var sotto accusa e riflessione necessaria

Il punto, per Manna, è strutturale. “Dopo revisioni così lunghe non riuscire a prendere una decisione corretta non è ammissibile”, ha spiegato, citando il match con il Verona e altri casi sparsi nel campionato. “Anche noi addetti ai lavori dobbiamo fermarci e capire come migliorare questa situazione”. Un messaggio chiaro, senza alzare i toni, ma con la richiesta di un cambio di passo concreto.

Mercato e regole: la posizione del Napoli

Sul fronte calciomercato, Manna conferma una linea prudente. “Operiamo a regime controllato. Siamo vigili e pronti se ci saranno opportunità, ma la priorità resta il campo”. Poi una proposta netta: stop al mercato estivo prima dell’inizio del campionato e scetticismo su quello invernale, spesso fonte di errori più che di soluzioni.

Verso Inter-Napoli: equilibrio e lucidità

Domenica c’è Inter-Napoli a San Siro. “Affrontiamo una squadra fortissima, nel suo momento migliore. Sarà complicata, ma non è una partita scudetto”, chiarisce Manna. Il messaggio è semplice: ogni gara vale tre punti e il Napoli non deve farsi condizionare da fattori esterni, dentro e fuori dal campo.